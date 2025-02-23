Gaziantep’te sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sobanın devrilmesi sonucu ev alev aldı. Alevler kısa süre içerisinde evin tamamını sararken yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı evde maddi hasar oluştu. Diğer yandan sağlık ekipleri ise yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiyi Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.