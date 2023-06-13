Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 111 litre sıvı metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 araç, 1 ikamet ve 1 iş yerine yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında hassas burunlu dedektör köpeklerin desteğiyle yapılan aramalarda 111 litre sıvı metamfetamin (ateş-buz), 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi ve 83 bin 850 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.