Gaziantep’te 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin ikinci yıldönümünde okullar 1 gün tatil edildi. Kamu kurumlarında personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Gaziantep Valiliği, 6 Şubat 2023’te gelen ve kentte de binlerce insanın ölümüne neden olan depremlerin ikinci yıldönümünde okulların tatil edildiğini, kamu kurumlarındaki personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve ilimizin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümü münasebetiyle İlimizde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülebilmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programlarına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.