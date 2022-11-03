AFAD Başkanlığı tarafından ilan edilen “2022 Afet Tatbikat Yılı” çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı, Gaziantep’te Hoşgör Fatih Kuran Kursu’nda yapıldı.

AFAD Başkanlığı tarafından ilan edilen “2022 Afet Tatbikat Yılı” çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı, Gaziantep’te Hoşgör Fatih Kuran Kursu’nda yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı Başkanlık yerleşkesinde gerçekleşen, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Deprem Anı, Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması" programına Vali Davut Gül de canlı bağlantı ile katıldı.

Hoşgör Fatih Kuran Kursu’nda gerçekleşen tatbikata, Vali Davut Gül’e, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve AFAD İl Müdürü Arif Mencik eşlik ederken Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, öğretmenler ve öğrenciler ile tatbikat eksiksiz gerçekleşti.

Öğrenci, öğretmen ve yetkililer önce sınıflarda deprem anında hayat kurtaran “Çök, Kapan, Tutun” yöntemini uygularken sonrasında Kuran Kursu’nun deprem toplanma alanında düzenli bir şekilde toplanma çalışmasını gerçekleştirdi.

Dini Yüksek İhtisas Merkezleri, Eğitim Merkezleri, Kuran Kursları ve Müftülükleri tatbikatlarda, tatbikat öncesi hazırlık çerçevesinde, Afet Farkındalık ve Tatbikat eğitimi verilen Diyanet İşleri Başkanlığı yönetim ve personelleri de tatbikatta yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 321 binada 15 bin 72 personel ve kursiyere Afet Farkındalık ve Tatbikat eğitimi verildiğini vurgulayan Vali Gül, tatbikat sonrasında personel ve kursiyerlerle bir araya gelerek tatbikatı değerlendirdi.