Gaziantep’te 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Yürüyüş ve program esnasında duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yıl dönümünde afetin derinden etkilediği Gaziantep’te de anma programı düzenlendi. Depremlerde yıkılan ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği Şehitkamil ilçesindeki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’ne doğru yapılan sessiz yürüyüş ile başlayan etkinlik anma programı ile devam etti. Asrın felaketinin saati olan 04.17’de sessiz yürüyüş yapan deprem şehitlerinin yakınları ve kent protokolü duygusal anlar yaşadı.

Dualar edildi, karanfiller bırakıldı

Programa katılanlar okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek deprem şehitleri için edilen dualara hep bir ağızdan ’amin’ dedi. Program sonunda ise Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nin bulunduğu alana karanfiller bırakıldı.