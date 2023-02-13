Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te camilerde misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te camilerde misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Gaziantep’te camilerde kalan ailelerin çocukları için etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Erbaş, “Geleceğimiz, ümidimiz çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye! Din görevlilerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, deprem bölgesindeki camilerimizde misafir ettiğimiz ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenliyorlar” ifadelerini kullandı.