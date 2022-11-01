Gaziantep’te, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep’te, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün yeni yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda kentte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.