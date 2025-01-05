Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.