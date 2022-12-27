Operasyon çerçevesinde bazı adreslere baskın düzenlenirken, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

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