Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle toplu taşıma ve müzeler ücretsiz hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kent genelindeki belediye otobüsleri, tramvay ve Gaziray araçlarını ücretsiz hizmete sunacak. Cumhuriyetin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde ayrıca şehrin Büyükşehir Belediyesine ait müzelerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

GAZİULAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Pazar günü belediyeye ait otobüs, tramvay ve Gaziray seferleri Gaziantep Kart ve temassız kartlarla yapılan ödemelerle ücretsiz kullanılabilecek.

28-29 Ekim tarihleri arasında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeler Cumhurtiyetin ilan edildiği yıl olan 1923’e ithafen saat 19.23’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.