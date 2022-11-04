Miting ve toplu açılış töreni için Gaziantep’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde kentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, programların yapılacağı alanlarda ise temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Miting ve toplu açılış töreni için Gaziantep’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde kentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, programların yapılacağı alanlarda ise temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

GAZİRAY Banliyö Metro Hattı’nın açılışının da yapılacağı toplu açılış töreni ve miting için Gaziantep’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte gün içerisinde bir dizi ziyaret ve programlara katılım gerçekleştirecek. Erdoğan’ın ziyareti öncesinde kent bayraklarla donatılırken, tören, miting ve programların yapılacağı alanlarda bakım çalışmaları yürütülüyor.

Temizlik ve bakım onarım çalışmalarının son sürat yürütüldüğü kentte güvenlik tedbirleri de en üst düzeye çıkarıldı. Program alanları haricindeki güzergahlarda da güvenlik güçleri tarafından alınacak yoğun önlemlerin hazırlıkları yapılıyor.

Öte yandan miting ile toplu açılış törenin yapılacağı Gaziantep İstasyon Meydanı’na çıkan bazı yolların Cumartesi günü trafiğe kapatılacağı öğrenildi.