Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı bünyesindeki Gazişehir Enerji Üretim A.Ş. tarafından işletilen Merkez Katı Atık Entegre Tesisi, günlük bin 800 ton çöpü işleyerek hem elektrik üretiyor hem de ortaya çıkan ısı enerjisini değerlendiriyor.

Merkez Şahinbey ilçesinde yer alan tesiste, “Mekanik Biyolojik Ayrıştırma”, “Katı Atık Düzenli Depolama”, “Metan Gazından Elektrik Üretimi”, “Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi” ve “Topraksız Çilek Serası” gibi birimler bulunuyor. Tesis, çöpleri ayrıştırarak organik atıklardan metan gazı elde ediyor. Bu gaz, elektrik üretiminde kullanılıyor ve günlük yaklaşık 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Tesiste ayrıca enerji üretimi sonucu gaz motorlarında oluşan ısı, idari bina ve çilek serasının ısıtılmasında kullanılıyor.

Tesiste uygulanan ileri teknoloji sayesinde, saatte ortalama 7 bin 500 metreküp metan gazının atmosfere salınımı engellenerek çevreye büyük katkı sağlanıyor. Ayrıca, çöp sızıntı sularının arıtılması ile yer altı sularına karışması gibi çevresel riskler bertaraf ediliyor. Organik atıkların yanı sıra plastik, kâğıt, metal ve ambalaj malzemeleri gibi atıklar da ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Bunun yanı sıra, atıktan türetilmiş yakıtlar alternatif enerjiye dönüştürülerek fabrikalarda ham madde olarak kullanılıyor.

Tesisteki elektrik üretiminden elde edilen ısı enerjisi ile yaklaşık 40 dönümlük bir çilek serasının ısıtılması mümkün olup, mevcut seranın ilerleyen dönemlerde büyütülmesi planlanıyor. Tesis, çevre dostu yaklaşımı ve geri dönüşüm uygulamalarıyla hem ülke ekonomisine hem de insan sağlığına önemli katkılar sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Ayşegül Tekerekoğlu, “Gaziantep il genelinde bulunan tüm ilçelerin katı atıkları toplanmakta ve ayrıştırılarak döngüsel ekonomiye kazandırılmaktadır. Ayrıca ilimizde atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve kazanımı ile doğal kaynakların korunması sağlanmakta olup, bu kapsamda yeni projeler geliştirilerek hayata geçirilmektedir” diye konuştu.