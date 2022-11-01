Gaziantep’te 2 iş yeri ve 1 depoya yapılan kaçakçılık operasyonunda 80 litre etil alkol ve 72 kilogram nargile tütünü ile çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep’te 2 iş yeri ve 1 depoya yapılan kaçakçılık operasyonunda 80 litre etil alkol ve 72 kilogram nargile tütünü ile çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ve 1 depoya yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. KOM ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasındaki aramalarda 170 paket gümrük kaçağı sigara, 82 adet alkol aroması, 80 litre etil alkol, 72 kilogram nargile tütünü, 27 paket puro, 5 şişe kaçak içki ve 3 litre dökme alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.