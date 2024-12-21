Gaziantep’in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen “40 Tattaki Tarih” projesi ile 2 dünya rekoru birden kırıldı.

Gaziantep’in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen “40 Tattaki Tarih” projesi ile 2 dünya rekoru birden kırıldı. Çingene Kızı mozaiği, 40 çeşit yöresel lezzetle yeniden hayat bulurken, proje hem "Baharat, bakliyat ve tahılla oluşturulan en büyük mozaik" hem de "En çok çeşitli baharat, bakliyat ve tahıl kullanılarak oluşturulan mozaik" kategorilerinde Dünya Çocuk Rekorları kapsamında tescillendi.

40 çeşit yöresel lezzetle sanat buluştu

Gaziantep’in ünlü mutfak kültürünü ve tarihini birleştiren bu benzersiz mozaik projesi, Mozaik Sanatçısı Mehmet Yılmaz’ın koordinatörlüğünde, 102 çocuk ile AVM ziyaretçilerinin katılımıyla hayata geçirildi. Gaziantep’e özel 40 çeşit yöresel malzeme ile 40 metrekare büyüklüğünde dev bir sanat eserine dönüştü.

1 yıllık hazırlık süreci ile gelen büyük başarı

Yaklaşık 1 yıl süren hazırlık çalışmaları sonrası hayata geçirilen proje, Gaziantep’in tarihi dokusunu ve zengin mutfak kültürünü sanatla buluşturmayı başardı. Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Gazi Kültür A.Ş. Başkan Vekili Mehmet Berk, Dünya Çocuk Rekorları temsilcisi Aydın Türkgücü ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Dünya çocuk rekorlarına çifte tescil

Proje, "Baharat, bakliyat ve tahılla oluşturulan en büyük mozaik" ve "En çok çeşitli baharat, bakliyat ve tahıl kullanılarak oluşturulan mozaik" kategorilerinde Dünya Çocuk Rekorlarına girerek çifte başarı kazandı.

“Gaziantep’in gururunu tüm dünyaya gösteriyoruz”

Etkinlikte konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, “Gaziantep mutfağı UNESCO tescilli bir değer. Bu projeyle tarihimiz ve mutfağımız bir araya gelerek gelecek nesillere ilham oldu. Dünya rekorları ile Gaziantep’in gururunu tüm dünyaya gösteriyoruz” dedi.

Primemall Gaziantep’ten bir ilk

Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi, bu eşsiz projeyle kültür ve sanatı destekleyen bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yöresel lezzetlerin sanata dönüştüğü proje, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

“40 Tattaki Tarih” sanatseverleri bekliyor

“40 Tattaki Tarih” projesi kapsamında oluşturulan Çingene Kız mozaiği, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi’nde sergilenmeye devam ediyor. Tarih ve sanatın mutfak kültürüyle harmanlandığı bu eşsiz eseri görmek için herkes 31 Ocak’a kadar davetlidir.