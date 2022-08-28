Gaziantep’te konvoy yaparak araç-yaya trafiğini tehlikeye atan 8 araç ile çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü yapan 28 şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te konvoy yaparak araç-yaya trafiğini tehlikeye atan 8 araç ile çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü yapan 28 şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile gürültü yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Bülbülzade, Akkent, Ertuğrulgazi, Yeditepe, Güneykent, İbni Sina ve Güzelvadi mahallelerinde yapılan denetimler neticesinde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 28 şahsa işlem yapıldı. Ekipler, düğün vb. gerekçelerle de konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan 8 araca da cezai işlem uyguladı.

Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.