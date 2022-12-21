Gaziantep’te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 19’u tutuklandı.

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 19’u tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesi ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

8-19 Aralık 2022 tarihleri arasında icra edilen operasyon neticesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)” suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Çocuğu, Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme” suçundan hakkında 1 yıl 5 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Yapma” suçundan hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Satın Alma, Kabul Etme, Kullanma ve Bulundurma” suçlarından haklarında 1 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli, “Silahla Tehdit ve Tehdit” suçlarından haklarında 2 ile 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli, “Dolandırıcılık” suçundan haklarında 3 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Artışı Bildirmeme” suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Hırsızlık” suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kanununa Muhalefet, Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık, Tefecilik Yapmak, Suç Eşyasını Bilerek Ticari Amaçla Satın Alma, Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma, Basit Yaralama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Hırsızlık ve Sesli, Yazılı ve Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 12 şüpheli olmak üzere toplam 35 aranan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli mercilerce 35 şüpheliden 19’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.