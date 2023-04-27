Gaziantep’te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 25’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-26 Nisan 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli çok sayıda operasyon yaptı.

Yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, satın alma, kabul etme, kullanma ve bulundurma suçlarından haklarında 2 ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli, hırsızlık suçlarından haklarında 6 ile 14 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, gece vakti silahla yağma suçlarından haklarında 9 ile 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından haklarında 5 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, kasten yaralama suçlarından haklarında 4 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu, teşkilat ve görevleri hakkında kanuna muhalefet suçundan hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kasten öldürme suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, basit yaralama suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, resmi belgede sahtecilik” suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, silahla tehdit ve suç eşyasını bu özelliğini bilerek ticari amaçla satmak suçlarından 2 şüpheli olmak üzere toplam 28 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 28 şüpheliden 25’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.