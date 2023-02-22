Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te geçen hafta itibariyle tamamladığı deprem kaynaklı arıza onarım faaliyetlerini, kurulan çadır kentler için yürüttüğü enerji sağlama çalışmalarıyla sürdürüyor. Gaziantep’te sokak ve şehir aydınlatmalarının tamamı yanar duruma getirildi.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te geçen hafta itibariyle tamamladığı deprem kaynaklı arıza onarım faaliyetlerini, kurulan çadır kentler için yürüttüğü enerji sağlama çalışmalarıyla sürdürüyor. Gaziantep’te sokak ve şehir aydınlatmalarının tamamı yanar duruma getirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), Gaziantep’te depremlerle oluşan ve geçen hafta itibariyle tamamını onardığı elektrik arızalarının ardından, depremden bu yana kurulan çadır kentlere de enerji sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, hizmet verdiği illerden Gaziantep’te, depremi takiben ivedilikle uygulamaya aldığı afet planları kapsamında bir yandan arıza tespit ve onarım çalışmalarını tamamlayan, diğer yandan arama kurtarma faaliyetleri için gerekli enerjiyi sağlayan şirket, depremde evlerini kaybeden veya evlerine giremeyen vatandaşlar için kurulan çadır kentlerin de enerjisini sağladı.

Böylece şirket, özellikle depremin yoğun yaşandığı Nurdağı ve İslahiye gibi ilçelerdeki vatandaşlar için kurulan çadır veya konteyner kentlerde, aydınlatma ve ısınma gibi acil ihtiyaçlar için gerekli enerji arzını karşıladı.

Öte yandan bu süreçte trafo, direk, iletken, aydınlatma armatürü, saha dağıtım kutusu ve pano gibi tüm ihtiyaçları hızla karşılayan şirket, bu sayede ilgili kurumlarla yürüttüğü koordinasyon çerçevesinde, yeni kurulacak çadır ve konteyner kentler için gelen talepleri de karşılayabiliyor.

93 çadır kentte 5 bin 428 çadırın enerjisi sağlandı

İlde birçok noktada farklı büyüklüklerde kurulan 93 çadır kentte yer alan 5 bin 428’i aşkın çadırın başta ısınma ve aydınlatma ihtiyaçlarını gerekli durumlarda jeneratörlerle karşılayan şirket, yeni kurulan çadır kentler için de enerji taleplerini almaya devam ediyor.

Şirket; Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte diğer elektrik dağıtım şirketleri ve yüklenici firmalardan gelen destek ekipleri de dâhil olmak üzere bölgede normal çalışma şartlarının dahi çok üzerinde 3 bin 167 saha çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Saha çalışmalarında 107 kamyon, 198 sepetli araç, 969 pick-up ve toplam gücü yaklaşık 41 bin kilovata ulaşan farklı büyüklüklerdeki 2 bin 472 jeneratör kullanılıyor.