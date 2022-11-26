Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı.

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. 7 kişinin bulunduğu araçtaki şahıslardan 6’sının ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan 6 kaçak göçmen, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi. Organizatörlerden aldığı para karşılığında illegal yollarla ülkeye düzensiz göçmen getirdiği tespit edilen araç sürücüsü A.G. ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.