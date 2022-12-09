Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 125 düzensiz göçmen ile göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 6 organizatör yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 6 organizatör tutuklanırken, göçmenler sınır dışı edildi.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 125 düzensiz göçmen ile göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 6 organizatör yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 6 organizatör tutuklanırken, göçmenler sınır dışı edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında hudut birlikleri ve komando özel timlerin desteğiyle göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik 12 ayrı operasyon yaptı. Adli makamların koordinesiyle icra edilen operasyonlar neticesinde 125 düzensiz göçmen ile göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 6 organizatör yakalandı. Suçta kullanılan 3 araca ise el konuldu.

6 organizatör tutuklandı, 125 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yakalanan organizatörlerin tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 125 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.