Gaziantep’te bir eve yapılan baskında Türkiye’ye kaçak yollardan giren 16 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, olayla ilgili ise 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te bir eve yapılan baskında Türkiye’ye kaçak yollardan giren 16 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, olayla ilgili ise 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda Şahinbey ilçesinde bulunan bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan operasyonda yurtdışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 16 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Olayda ikamet sahibi F.H. ve olayla ilgisi bulunan A.H. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.