Gaziantep’te polis bir depoya düzenlediği baskında piyasaya sürülmeye hazırlanan 100 bin 993 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 ton 242 kilogram tarihi geçmiş bozuk gıda maddesi ele geçirildi.

Gaziantep’te polis bir depoya düzenlediği baskında piyasaya sürülmeye hazırlanan 100 bin 993 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 ton 242 kilogram tarihi geçmiş bozuk gıda maddesi ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar neticesinde bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, depoda yaptığı aramalarda, kolilere konularak, piyasaya sürülmeye hazırlandığı tahmin edilen 100 bin 993 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 ton 242 kilogram tarihi geçmiş bozuk gıda maddesi ele geçirildi.

Sigara ve gıda maddelerini imha etmek üzere el koyan ekipler, 1 kişiyi ise gözaltına aldı.