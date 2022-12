Gaziantep’te yaşayan İsmail Panoğlu, boşanma aşamasında olan eşi R.P.’nin ilk bebeğini doğumdan sonra öldürdüğünü iddia etti. Panoğlu boşanma aşamasında bulunduğu eşinin diğer 2 çocuğuna da şiddet uyguladığını ve ikisinin de hayatından endişe ettiğini söyledi.

Gaziantep’te yaşayan İsmail Panoğlu 5 yıl önce evlendiği R.P.’nin psikolojisinin iyi olmadığını söyleyerek, ilk çocuğunun eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Geriye kalan 2 çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirten İsmail Panoğlu, boşanma davasının sürdüğü eşi R.P.’nin ilk bebeğini doğumdan sonra ağzına peçete tıkayarak öldürdüğünü ileri sürdü. Panoğlu, boşanma aşamasındaki karısının kastan adam öldürme suçundan yargılandığını ifade etti. Panoğlu, “2017 yılında evlendik, aynı yıl içerisinde R.P. ile bir tane çocuğumuz oldu. Evlendiğimiz sıralarda evde doğum yaptı ve annesi R.P. çocuğumuzu öldürmeye çalıştı. Ağzına peçete koyup sonra da poşete koymuş. Banyo sobasının kenarına koyuyor çocuğu. ’Çocuğunu Kasten Öldürme’ suçundan kendisi yargılanıyor" dedi.

Panoğlu, karısının başka biriyle kendisini aldattığını ve süreçte hayatta bulunan 2 çocuğuna sürekli şiddet uyguladığını iddia etti. Annenin daha önce uyguladığı şiddet nedeniyle savcılığın çocukları kendisine verdiğini, sonraki mahkemede ise yaşı nedeniyle tekrar karısı R.P.’ye verildiğini anlatan baba, çocukların hayatından endişe ettiğini vurgulayarak, "Çocuğu yok etmeye çalışıyorlar ailesi ile birlikte kızımı aldım Cumartesi günü annesi darp etmiş. Elimde ki delilerde görüntüler mevcut çocuğumun bacakları elleri her yeri mosmor ve altı ay evvel çocuğuna tekrar şiddet uyguladı. Çocuğun burunun üzerine tırnağını geçiriyor. Delilerin hepsi mevcut ve şikayete bulunduğum evraklar ve darp ettiğine dair raporları var. Savcı babaya verilmesini istemiş ama hakim anneye veriyor. Savcı ise babaya verilisin’ diyor çocuğumun can güvenli yoktur. Bir an önce bana teslim edilmesini istiyorum. Dayısı A.K. çocuğa bıçak çekmiş çocuğumun herhangi bir can güvenliği yok. Şu an kızım D.P. benim yanımda D.P.’nin de bir an önce alınmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum çocuğumu ölünce mi alacağım bir baba ne yapsın daha. Çocuğumu koruduğum için ben suçlanıyorum. Bu çocuk sadece benim değil devletinde çocuğu. İlk çocuğumuzu öldürdü, bunu da öldüreceğini söylüyor R.P elimde delilerde mevcut. Şu anda bir çocuğum vardı, annesi ilkini öldürdü. Kızım D.P.’nin de tarafıma teslim edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Boşanma davası süren karısı R.P’nin kalabalık bir evde kaldığını ve çocuklara bakacak durumu bulunmadığını anlatan İsmail Panoğlu, D.P.’yi ise 6 ay önce annesinin yaraladığını bu nedenle kendisi verildiğini kaydetti. Panoğlu, karısının kendisini yeğeni ile aldattığını ve yaptığı baskında ikisini uygunsuz bir şekilde yakaladığını anlatarak, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

“Bizzat beyanlarında itiraf etti”

İsmail Panoğlu’nun dava sürecinde ailenin avukatı olan Muhammed Burak Arslan, hem çiftin boşanması hem çocuklara uygulanan şiddet hem de Yargıtay’da bulunan kasten adam öldürme suçları ile ilgili mahkemelerden kesin kararı beklediklerini belirterek, "İsmail, R.P. ile birlikte evlilik yaşıyorlar. Bu evlik neticesinde 2 tane müşterek çocukları var D.P. ve D.P. adında ve onun dışında bir çocukları daha oluyor. Anne ve ailesi tarafından öldürüldüğüne ilişkin Gaziantep Ceza Mahkemesinde yargılaması devam ediyor. Bu yargılama neticesinde R.P. ceza alıyor bu ceza şu anda Yargıtay’da. Kesinleşmiş bir ceza ancak çok ciddi deliler olduğu gerekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi bu ceza onaylanmış durumda. Boşanma davası açıldıktan sonra İsmail Panoğlu bizden yardım istedi. Haziran ayında çocuklara yapılan bir darp girişimi sonucu soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası da devam ederken 10 Aralık’ta İsmail Panoğlu müşterek çocuğunu görüşme için annenin izini ile alıyor. Çocuğun boyunda vücudunda darp izlerine rastlanmış. Mevcut darp izleri sebebi ile Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu alınarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından suç duyurusunda bulunduk. Dosyanın mevcut hali şuan da savcılıkta işlemlerimiz devam ediyor. Ancak boşanma davası devam ederken davalı annenin müvekkilimizin yeğeni ile aynı evde kocasını aldattığı müvekkilimiz yeğeni S.Ç.’nın bizzat beyanları ile itiraf ettiği tespit edilmiştir. Şu anda mevcut yargılama devam ederken çocukların hayatından, psikolojik, ruhsal sağlığından endişe ediyoruz. Bununla ilgilide mahkemeye taleplerimiz ilettik. Talep sonuçlarını beklemekteyiz. Savcılık sürecini de takip ediyoruz. En kısa sürede çocukların bu zor yaşam şartlarında annenin vermiş olduğu şiddetten bir an önce kurtulması için bekliyoruz” dedi.

"Ya babaya verilsin ya da koruma altına alınsın"

Baba İsmail Panoğlu’nun çocuklarının hayatından endişe ettiğini hatırlatan Avukat Arslan, çocukların ya babaya verilmesini ya da koruma altına alınmasını isteyerek, "Kendi aralarında bazı yazışmaları var İsmail’in de bu sürede psikolojisi etkilendi. Açıkçası mahkeme daha önce müşterek çocuğun tarafımıza verilmesini bir için karar vardı. Fakat çocuğu tekrardan anneye verdiler. Mahkeme çocuğun yaşını dikkate alarak bu kararı veriyor. Ancak mevcut dosyaları tekrardan talep ettik. Bu süreç devam ediyor bu sürecin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mevcut yargılanmanın uzun sürmesi nedeni ile de bu şu anda ortaya çıkmış değil ancak biz beyanlarımızda da 28. Gaziantep Ceza Mahkemesinin kararını ve Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinin kararını dosyaya ilettik. Şu anda dosyaya esas numaralarını da verdik. Ancak dediğimiz gibi süreçte müvekkilimizde çok etkilendi için müvekkilimizin de çocuklar yönünden bazı çekinceleri oluyor. Ancak artık çocuklar yapılan şiddet açığa çıkmış durumda çocuğu şu anda mevcut hali ile savcılık makamı da polis gözetiminde babaya verdi. Ancak aile mahkemesinin bu yönde bir kararı yok. En kısa sürede çocuğu babaya veya koruma altına devletin ilgili kurumlarına teslim etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Pedegog eşliğinde çocuğun ifadesi alınacak

Annesinden şiddet gördüğü ve babasında kalmak istediği ileri sürülen D.P.’nin yaşının küçük olması nedeniyle pedegog eşliğinde ifadesi alınacağını kaydeden Avukat Arslan, pedegog olmadığı gerekçesiyle ifadenin henüz alınamadığını kaydetti. Arslan, "Daha önce biz çocuğu defalarca dinletmek istedik en son müvekkilimizin gidip suç duyurusunda bulunduğu ve dosyada pedolog olmadığı gerekçesi ile çocuğun dinlenmediği söylendi. Mevcut halinde ki şuan çocuk zaten ağlıyor. Annesine gitmek istemiyor hatta kardeşi D.’ın da annesinden alınmasını istiyor. Bu süreçte pedolog olmadığı gerekçesi ile çocuğu dinletemedik fakat baba dinletildi. Çocuğun dinletilmesini sağlayıp en kısa sürede davanın sonuçlanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.