Gaziantep’te Vergi Dairesi Müdürlüğü binası çatısına yarı çıplak bir şekilde gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Şahıs uzun süren çabalar sonucunda ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Gaziantep’te Vergi Dairesi Müdürlüğü binası çatısına yarı çıplak bir şekilde gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Şahıs uzun süren çabalar sonucunda ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Gaziantep’in en işlek caddelerinden olan Sebahat Göğüş Caddesi’nde yarı çıplak bir şekilde İl Emniyet Müdürlüğü binasının bitişiğindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü binasının ek hizmet binasının çatısına çıkarak, intihar etmek istedi. Bağıran ve ismi öğrenilemeyen şahıs için bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. İtfaiye ve ambulansların da sevk edildiği bölgede polis ekipleri bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. 30 bin TL borcu olduğunu ileri süren şahıs, polis müdürleri tarafından ikna edilerek binadan indirildi.

Bölgeden yayan ve araç ile geçen çok sayıda meraklı vatandaş ise ikna çabalarını film izler gibi izledi. Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi müdürlükleri binasının önünde meraklı kalabalık oluşurken, araçları ile yoldan geçenler ise olan biteni anlamaya çalıştı. Polislerin uyarıları ile kalabalık dağıtılırken, yolda trafik normale döndü. İkna edilerek, aşağıya indirilen şahıs, önce sağlık raporu için hastaneye ardından ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.