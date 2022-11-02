Gaziantep’te bin 772 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 357 şahıs yakalandı.

Gaziantep’te bin 772 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 357 şahıs yakalandı.

Gaziantep’te huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işlemesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla 349 ekip halinde bin 772 personel ile huzur uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 15 adet tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek, 202 adet fişek, 82 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör, 11 adet çalıntı motosiklet, 6 adet çalıntı araç, 930 paket gümrük kaçağı sigara, 71 litre kaçak içki, 326.6 gram esrar, 160.2 gram metamfetamin, 153 adet uyuşturucu hap, 34.9 gram eroin, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Toplam 58 bin 103 şahsın sorgulandığı uygulamada 565 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 357 şahıs da yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yapılan denetimlerde 250 umuma açık yer ve 13 bin 170 araç kontrol edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 633 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı ve 102 araç trafikten men edildi.