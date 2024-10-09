Gaziantep’te bir şahsa ait ev ve işyerinde yapılan aramalarda bin 137 adet gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde M.Y. isimli şahsa ait ev ve işyerine baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda bin 137 adet gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirildi.

Şüpheli M.Y. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.