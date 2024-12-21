Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bilim Filmleri Günleri” etkinlikleri kapsamında, yapay zekâ farkındalığını artırmayı amaçlayan gösterimler devam ediyor. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, başrollerini Johnny Depp ve Rebecca Hall’un paylaştığı, yönetmenliğini Wally Pfister’ın üstlendiği bilim kurgu filmi Transcendence (Evrim) ile izleyicilere yapay zekâ kavramını farklı bir bakış açısıyla sunuyor.GAZİANTEP (İGFA) - Etkinlik, çocukların ve gençlerin yapay zekânın etkilerini anlamalarını hedefliyor. Evrim filmi, beynini gelişmiş bir süper bilgisayara entegre eden bilim insanı Will’in hikâyesini konu alıyor. Film, sağlık ve tedavi alanlarından küresel sorunlara kadar uzanan yapay zekâ potansiyeline dikkat çekiyor.

İlk kez 8 Aralık’ta Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde gösterilen film, 18 Aralık’ta yeniden izleyicilerle buluştu. Etkinlik kapsamında film, 27 Aralık’ta Nizip Kültür Merkezi’nde, 29 Aralık’ta ise tekrar Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde gösterilecek.

Bu etkinlik, bilim kurgu severler için önemli bir buluşma noktası oluştururken, aynı zamanda yapay zekâ üzerine düşünme ve tartışma imkânı sunuyor.