Gaziantep’te 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Şubat akşamı Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sosyal medya tartışması nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla İ.E.Ö. (15), K.B. (17), E.A.K. (19), M.T.Y. (17) ile A.S.P. (18) isimli 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

5 şüpheliden 2’si tutuklandı

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B. ve M.T.Y. tutuklanırken İ.E.Ö., E.A.K. ve A.S.P. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha