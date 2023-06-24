Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), bünyesinde hizmet veren tramvay Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü de dahil olmak üzere bayram boyunca tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş A.Ş’ye bağlı tramvay, gaziray ve otobüsler, Kurban Bayramında vatandaşların aile, akraba, ve mezarlık ziyaretlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirebilmeleri için 27 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında tüm Gazi şehirliler için ücretsiz olacak.

GBB Zabıta Daire Başkanlığı şehir içi toplu ulaşımda düzeni korumak ve bayram ziyaretlerinin sorunsuz ve rahatça gerçekleşmesini sağlamak için trafik ekipleriyle koordineli çalışarak durak ve hatlarda gerekli kontrolleri ve önlemleri alacak.