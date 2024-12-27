Gaziantep’te başıboş sokak köpeği markete alışverişe giden 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, TOKİ konutlarında ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğu markete alışverişe gittiği esnada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Korku ve panik yaşayan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek, vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırılırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, köpeğin kız çocuğuna yaklaştığı, çocuğun korkarak geriye doğru kaçtığı ve vatandaşların müdahalesiyle köpeğin uzaklaştığı anlar yer aldı.