Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından arı yetiştiricilerine arı koruyucu ilaç ve giysi, hayvan yetiştiricileri içinse yem dağıtım töreni düzenlendi.

Gaziantep sınırları içerisinde Arı Yetiştiriciler Birliğine kayıtlı 767 üreticiye dış parazitlere karşı arıların savunmasını güçlendirmek, daha sağlıklı, daha güçlü hale getirip hastalıklara karşı dirençlerin artırmak ve kanatsız arı çıkmasını en aza indirmek için 10 bin paket varoa ve 6 bin adet nosema koruyucu ilaç dağıtımı yapıldı. Bunun yanı sıra arıların bakımını kolaylaştırmak ve üreticilerin çalışma şartlarını kolaylaştırmak amacıyla 767 maske, 767 körük ve 767 adet eldiven yüzde 100 hibe ile dağıtıldı. Diğer yandan hayvan yetiştiricilerini de unutmayan Büyükşehir, yine kent içerisindeki kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerini desteklemek için ve üretime teşvik etmek amacıyla 11 bin 190 büyükbaş işletme, bin 350 küçükbaş işletmesi olmak üzere toplam 12.540 işletmeye hayvan sayılarına göre 7 bin 579,500 kg yem yüzde 50 hibe ile 9 ilçedeki hayvan üreticilerine dağıtıldı.

“Büyükşehir olarak hepinizin emrindeyiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törende yaptığı konuşmada yapılan tarım destekleriyle Türkiye Yüzyılının nasıl bir başlangıç yaptığının görüldüğünü belirterek, “Biliyoruz ki toprak yardır, toprak anadır, vatandır. O yüzden toprak ve çiftçi olmasa biz bugün söylediğimiz, İHA’lar SİHA’lar kadar önemli olan toprak bütünlüğünü sağlayamayız. Gıda güvenliği bir o kadar önemli. Gıda güvenliği temin etmek için çiftçi ne istiyorsa onu yapacaksın. O yüzden bir bacınız olarak siz benim öğretmenim oldunuz. Bana öğrettiniz. Gaziantep modeli tamda budur, kardeşlik modelidir. Birlikte iş yapma modelidir. Toprağı alıp altına çevirme, yeşil altına çevirme modelidir. Bunu başaran bir irade var. Bunu başaran iradenin en büyüğü sizsiniz. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hepinizin emrindeyiz” diye konuştu.

Tören yem, ilaç ve ekipman dağıtımıyla devam etti.