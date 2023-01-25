Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 37 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 37 şüpheliden 27’si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 37 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 37 şüpheliden 27’si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-24 Ocak 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesi JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli operasyonlar sonucunda kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan hakkında 11 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, cinsel taciz suçundan hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, nafaka hükümlerine uymamak suçundan hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, tarla açma suçundan hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, satın alma, kabul etme, kullanma ve bulundurma suçlarından haklarında 1 ile 11 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli, suç eşyasının bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın almak ve satmak suçlarından haklarında 1 ile 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında 5 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, basit yaralama suçlarından haklarında 2 ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kanununa muhalefet, askeri eşyayı kasten tahrip etmek, adet gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık, silahlı terör örgütüne (el-kaide) üye olma, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, petrol piyasası kanununa aykırılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 10 şüpheli olmak üzere toplam 37 aranan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 37 şüpheliden 27’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.