Gaziantep’te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çok sayıda operasyonda çeşitli suçlardan aranan 170 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 155’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-27 Ekim 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli icra edilen operasyonlar neticesinde “Hırsızlık” suçlarından haklarında 10 ile 22 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli, 1 ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Satın Alma, Kabul Etme, Kullanma ve Bulundurma" suçlarından haklarında 11 ile 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli, 1 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 şüpheli “Silahla Yağma” suçlarından haklarında 10 ile 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 1 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli, “Basit Yaralama” suçundan hakkında 3 ay ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli “Dolandırıcılık” suçundan hakkında 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 1 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli, “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli “Kasten Yaralama” suçlarından haklarında 10 ay ile 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli, “Suç Eşyasını Satın Alma” suçundan hakkında 10 ay ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, “Mala Zarar Verme” suçlarından haklarında 6 ay ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından haklarında 1 yıl ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli, “Kasten Öldürme” suçlarından haklarında 12 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Fuhuşa Teşvik, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Borçlunun Ödeme Şartını İhlal, Silahla Tehdit, Güveni Kötüye Kullanma, Terör Örgütü Propagandası Yapma, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Kişilerin Sükun ve Huzurunu Bozma vb. çeşitli suçlardan” haklarında arama kaydı bulunan 40 şüpheli olmak üzere toplam 170 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

155 şüpheli tutuklandı

Yasal işlemleri tamamlandıktan sonra adlı mercilere sevk edilen 170 şüpheliden 155’i sevk tutuklanarak cezaevine teslim edildi.