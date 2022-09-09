Gaziantep’te 1’inci Anadolu Sempozyumu geçekleşti.

Gaziantep’te 1’inci Anadolu Sempozyumu geçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Petline ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Derneği iş birliğince Anadolu Sempozyumu gerçekleşti. Onat Kutlar Salonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tüm Türkiye’den veteriner hekimlerin katılımıyla gerçekleşen 1’inci Anadolum Sempozyumu başladı. Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Petline ve Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda yapılan sempozyumda küçük hayvan hekimliği, hayvan tedavileri, hastalık teşhisleri, çalışma prensipleri üzerine alanında uzman veteriner hekimler tarafından sunumlar ve söyleşiler yapılacak. 2 gün sürecek sempozyum çerçevesinde alanında uzman 9 profesör, 25 ilden katılan 400 veteriner hekime tecrübe paylaşımları ve yeni mesleğe başlayan veteriner hekimlerin hastalıklarıyla tedavi yöntemleri konusunda bilgi aktarımı yapması amaçlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, ’’Biz hekim arkadaşlarımız canla uğraşıyoruz. Yaptığımız bir hata bir cana mal oluyor. Bu yüzden hekimlik mesleği ister tıp dalında olsun isterse de veterinerlik hekimliğinde olsun çok kutsal bir meslektir ve kutsiyetinden dolayı da saygı duyulması gereken bir meslektir. Gaziantep Türkiye’nin en büyük köpek barınağını bitirmiş durumda. 8 bin kapasiteli ve 5 ameliyathanesi olan tahminim Türkiye’de ilk köpek barınağı bu. Bu kongrenin hayırlara vesile olmasını ve tüm canlılar için huzur, mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Şirket CEO’su Hakan Kömürcü, “ Bu ülke hepimizin ben veteriner hekimliğin çok kutsal bir meslek olduğuna inanıyorum. Ülkemizde bu işle gidecek çok yol var. Güzel bir söz var ne verirsen ver sevinir aç ise ne verirsen ver yenilir tok ise. Biz hep bilgiye aç olduk. Bu bölge bu Mezopotamya toprakları her zaman bilgiye, gençliğe, girişime, aktiviteye aç oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım , “Gandi diyor ki: ‘ Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçimleriyle değerlendirilir.’ Bu etkinliğin Gaziantep’te olması tesadüf değil. Bu Bakan Hanımın vizyonu ile alakalı ekibin büyük düşünmesi ile alakalı. İnsana, doğaya, hayvana, canlıya gösterdiği saygı ile alakalı o yüzden de bizi burada topladı” diye konuştu.