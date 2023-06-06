Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından aile şirketlerinde kurumsallaşma, şirketlerin yeni nesile geçişi ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefiyle kurulan “Yeni Nesil Sanayici Platformu” faaliyetleri çerçevesinde“Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Paneli” düzenlendi.

GSO Meclis Salonu’nda Kurumsal ve Kişisel Gelişim Komisyonu tarafından geçekleştirilen panelde panelistler; ulusal ve yerel aile şirketlerinin başarı hikayeleri ile şirketlerin gelecek nesillere devri, nesil çatışması ve geçişi gibi hususlarda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Toplantının açılış konuşmasını GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaparken, program çerçevesinde düzenlenen panelin moderatörlüğünü de yapan ADİSA Danışmanlık Geliştirme ve Bilgi Sistemleri Kurucusu Hüseyin Adanalı, “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” konusunda sunum yaptı.

Panelin ikinci oturumunda, GSO Meclis Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ile Belgin Madeni Yağları Satış Direktörü ve Aile Meclisi Üyesi Sinan Çubukçu, şirketlerinin başarı hikayelerini ve kurumsallaşma çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı konuşmasında, gelişen sanayi ve endüstrileşme ile birlikte şirket yönetimlerinde kurumsallaşmanın, sürdürülebilirlik için bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, “Sanayi ihtilalini yapan ülkeler bugün asırlık işletmelere sahipken maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde şirket ömürleri çok uzun sürmüyor. Tabii ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de şirketlerimiz aile şirketlerinden oluşmaktadır. Ailemizden aldığımız güçle, hepimiz omuz omuza verdiğimiz için bugün Gaziantep sanayisi bu başarı öyküsünü yazdığı da bir gerçektir. Ancak bundan sonra asırlık şirketlerimiz olsun istiyorsak yönetim anlayışımızı günün şartlarına uygun hale getirmek zorundayız” dedi. Gaziantep Sanayi Odası olarak, 2021 yılında Oda bünyesinde aile şirketlerinin kurumsallaşması, buna bağlı olarak sürdürülebilirliğin sağlanması, kuşaklar arası tecrübe paylaşımı ve şirket yönetiminin yeni nesile geçişini kolaylaştırmak hedefiyle Yeni Nesil Sanayici Platformu’nu kurduklarını dile getiren Ünverdi; “Hedeflerimiz yönünde çok verimli bir süreç geçirdik. Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri meclis toplantılarımıza katılmaya başladı. Tecrübeyle yenilikçi fikirler bir potada buluştu ve gençlerimizin heyecanı, fikirleri, proje önerileri ve yeniliklere olan cesur yaklaşımları hepimizi etkiledi. Geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Oda seçimlerimizde yeni nesil sanayicilerimiz hem yönetime hem de meclise girdiler. Yönetim kurulu ve meclisimiz yüzde 50 oranında gençleşti. Bugün Türkiye’de yönetiminde en fazla genç üyenin olduğu Odaların başında geliyoruz. Bu yönde, Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda da yeni bir yapılanma ve oluşturulan komisyonlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ailede en temel anlayışın sevgi ve saygı kültürü olduğuna dikkati çeken GSO Meclis Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da konuşmasında, “Sevginin ve saygının olduğu her yerde başarı olur. Bunu sağladığınız zaman gerisi zaten geliyor. Bizde büyüklerin elleri öpülür. Aile fertleriyle birlikte çalışmanın temelinde de sevgi, saygı vardır. Bu yönde birbirimizden edindiğimiz fikirleri kendi bilgimizle birleştirip o istikamette ilerlersek işimizde istediğimiz noktaya ulaşırız. Başarının sırrının işine aşık olmaktan geçtiğine inanıyorum. İşine aşık birinin başarısız olma ihtimali yok. Öncelikle yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu bilmeliyiz. Herkes kendi şirketinin ne yaptığını, nasıl ürettiğini, pazarının ne olduğunu bilecek ki şirketine yöneticilik yapabilsin. Bunun için de gençler işe önce işletmede başlamalı ve sonra yönetici olmalı. Burada kendi söküğünü dikemeyen terzi, terzilik yapamaz. Bu iş bitmeyen bir bayrak yarışına benzer. Önemli olan bayrağı devir alıp daha ileriye taşımaktır. Gaziantep sanayisi girişimcilikle, tırnakla kazıyarak bugünlere gelmiştir ve buna sahip çıkacak bizleriz” ifadelerini kullandı.

"Geçmişin ve verilen mücadelenin kıymetini bilmeliyiz ki onu koruyabilelim” diyen Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu da, “Aile olarak birlik ve beraberlikle bugünlere geldiğimizi çok iyi bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketimiz ilk kurulduğundan bugüne büyük bir özveriyle büyüyor, yazılı olmayan kurallarla süreç içerisinde kendi kültürünü oluşturarak bugünlere geliyor. Bizler de bunu geliştirerek 2 yıl önce aile anayasası çalışmalarına başladık ve son aşamaya geldik. Aslında hepimizin bir aile kültürü var ve bunun yazılı hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgi, sayı, adalet aile içerisinde temeli oluşturuyor. Birlik ve beraberlik olduğunda başarıya ulaşıyorsunuz. İşinizde birlik beraberlik, saygı ve hoşgörü en önemli unsurlar” diye konuştu.

Madeni yağ alanında faaliyet gösterdiklerini kaydeden Belgin Madeni Yağları Satış Direktörü ve Aile Meclisi Üyesi Sinan Çubukçu ise, “Çok boyutlu bakabilmeyi, analitik davranmayı şirketler için kaçınılmaz olarak düşünüyorum. Tabi ki en başta ailede saygı ve sevgi her şeyin üstündedir” diyerek şunları kaydetti: “Şirket olarak sektörümüzde Türkiye’de önemli bir paya sahibiz. Son 7 yılda her yıl yüzde 10 büyüyoruz. Buna paralel olarak kurumsallaşma çalışmaları yürütüyoruz. Aile anayasası da bizim için bir dönüşüm noktası oldu. 2016 yılından bu yana bu süreç devam ediyor.”

ADİSA Danışmanlık Geliştirme ve Bilgi Sistemleri Kurucusu Hüseyin Adanalı da yaptığı sunumda, bir şirketin iyi yönetilmesi halinde öz kaynağının fazla olacağını, küçük yaştan itibaren mülkiyet sorumluluğunun oluşacağını, ortakların gelirlerini daha kolay feda edebileceklerini, hızlı kararların alınabileceğini, aile bağları ile gelen işe adanmış bir yönetimin ve şirkete olan sahiplik duygusunun yüksek olacağını ifade etti.

Adanalı, şirketlerin iyi yönetilmediği takdirde ise kârın dağıtılmasında sorun çıkabileceğini, aile değerleri ile iş değerlerinin çatışacağını, yetenekli profesyonellerin firmaya çekilemeyeceğini, bilimsel yöntemler yerine ilişkilerin öne çıkacağını, çalışanların aile fertleri bazında ayrışacağını, varis seçimi sırasında ve sonrasında kriz çıkabileceğini ve neticede şirketi iyi bir fiyata satılıp rahat yaşama seçeneğinin seçileceğini söyledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Başar Küçükparmak, Ferhan Sağım, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Özgüler, Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, Cengiz Konukoğlu, Ali Can Koçak, İbrahim Kara, Bora Tezel, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı program, katılımcıların sorularının cevaplanması ve plaket takdiminin ardından sona erdi.