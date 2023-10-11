Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “Toplumsal ve İktisadi Hayat Açısından Ahilik Ruhunu Anlamak” konulu panel gerçekleştirdi.

Türk İslam medeniyetinin Anadolu coğrafyasında kök salmasında büyük rol oynayan Ahilik Teşkilatı’nın kuruluşu ve amaçlarıyla sosyal ve kültürel açıdan öneminin ele alındığı panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, oda başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Başkan Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada üniversitelerin açıldığını ve öğrenci sesleriyle şehrin sesinin yükseldiği önemli bir dönemde olduklarını belirterek, 2023-2024 eğitim yılının üniversitelere, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"Bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir"

Başkan Şahin, Toplumsal ve İktisadi Hayat Açısından Ahilik Ruhunu Anlamak konulu panel kapsamında Ahi Evran’ın “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile bizi geçen bizdendir” sözlerinin çok derin anlamlar taşıdığına dikkati çekerek, “12’nci yüzyılda Ahi Evran’ın bir cümleyle söylediği sözlerden yola çıkarak onlarca kitap yazılabilir. Ne demek istediğini anlamamız için ahilik ruhunu anlamamız gerekiyor. İlim irfan sahibi olmak çok önemli. Bu yüzden nasıl bir medeniyetten gelindiğini hatırlatmak ve anlamak için bugün bu panelde bir aradayız. Bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir. İlimin arkasından gelen güven duygusuyla toplumda başarı elde edilemeyecek hiçbir şey yoktur. Biz de medeniyetimizde büyük öneme sahip ahilik kültürümüzü gelecek nesillere aktararak yaşatmak için elimizden gelen özveriyi göstereceğiz” diye konuştu.