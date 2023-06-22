Gaziantep’te ABD’nin Broadway sahnesine benzeyen devlet tiyatrosu sahnesi inşa edildi. Yaklaşık 3.5 yılda 200 milyon liralık maliyetle hizmete hazır hale getirilen Şehitkamil Devlet Tiyatrosu, kamuoyuna tanıtıldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 200 milyon TL’lik bir maliyetle inşa edilen Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi, kamuoyuna tanıtıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ve diğer ulusal haber ajanslarının bölge müdürlerinin de katıldığı program ile sahne kamuoyuna tanıtıldı.

Şehitkamil Belediyesinin desteği ile inşa edilen ve büyüklüğü, kapasitesi ve hizmet çeşitliliği gibi birçok yönden ABD’nin meşhur Broadway sahnesine benzeyen Şehitkamil Sahnesi, 2 yıllık proje aşaması, 1.5 yıllık da inşa aşaması olmak üzere 3.5 yılda tamamlandı. Hizmete hazır hale getirilen sahne projesinde tiyatro binası, kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark da bulunuyor. Sahne içerisindeki kütüphanede ise tiyatro gösterilerinden bağımsız olarak, 7/24 ziyaretçilere hizmet verecek.

Sahne yapımı ve hizmet kapasitesi hakkında bilgi veren Başkan Fadıloğlu, "Amacımız milletimizin yaşam kalitesini yukarıya çıkarabilmek. Şehitkamil Belediyesi olarak dikkat ettiğimiz en önemli husus yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep’i, Gaziantep özelinde ise Şehitkamil’i nasıl yukarıya taşıyabiliriz, bunun için projelerimizi imkanlar dahilinde hayata geçirmeye çalıştık. Bugün 70 bin öğrencisi olan bir şehirde bir tiyatro sahnesinin olması gerektiğine inandığımız için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte biz bu projeyi yaklaşık 2 yıl çalıştık, peşinden de yaklaşık 1,5 yıl süre içerisinde hizmete alınır hale getirdik. Özellikle bu tiyatronun içerisinde sürekli yaşayabilmesini sağlamak adına 4 salondan oluşan 24 saat açık geniş bir kütüphane alanını milletimizin hizmetine en kısa sürede sunmuş olacağız. Mevcut tiyatro salonunda da haftada 1 gün veya 2 gün oynayacak. Bir tarafında sanat bir tarafında bilim atölyeleri oluşturduk mevcut dene yap atölyelerini burada yapacağız. Sanat merkezimizde eğitim alan kardeşlerimiz için ise 3 da yer alacak, eğitim almalarını sağlayacağız. Kentin turizmine destek olabilecek şekilde yıllık programda, çevre vilayetten de vatandaşlarımızın gelmelerini sağlayarak bu şehrin hem sosyal hayatına, kültürel hayatına hem de ekonomik hayatına destek vermeye çalıştık” dedi.