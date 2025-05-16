Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik töreninde, özel ihtiyaçlı genç bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı’nın destekleriyle 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında hizmet alan ve aralarında down sendromlu ile bedensel engelli 95 bireyin de yer aldığı özel ihtiyaçlı gençler, düzenlenen temsili yemin töreniyle bir günlüğüne asker oldu.

Düzenlenen ’Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Yemin Töreni’ duygusal ve gurur dolu anlara sahne oldu. Tören aileler ve protokol üyeleri için unutulmaz anlar yaşattı.

Üniformalarını giyen özel ihtiyaçlı gençler, tören alanında yerlerini aldı. Ailelerin gözyaşlarına hakim olamadığı yemin töreni, büyük bir coşku ve gururla icra edildi. Törende engelli bireyler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli üniformasını giyerek yemin ettiler.

Vatan sevgisi, kardeşlik ve aidiyet duygusunun en anlamlı ifadesi olan bu yemin töreninde aileler de çocuklarının gururunu paylaştı. Törende özel ihtiyaçlı gençlere terhis belgeleri 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören sonrasında bir konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyyüp Yıldız, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, özel ihtiyaçlı gençlerin Mehmetçik olma onurunu yaşamalarının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Tören alanında aileler, çocuklarının bu anlamlı deneyimini gözyaşları ve gururla izledi. Temsili askerlik, engelli bireyler için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

Askeri marşlar eşliğinde düzenlenen geçit töreniyle birlikte tören sona erdi.