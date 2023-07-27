Gaziantep’te bir adrese yapılan operasyonda 9 kilo metamfetamin ile 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sırasında adreste hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda 9 kilo 200 gram metamfetamin (ateş-buz), 600 gram skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.