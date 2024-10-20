Gaziantep’te son 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin, 482 gram toz esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin, 482 gram toz esrar ele geçirildi. Olay ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.