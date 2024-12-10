Gaziantep’te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri 773 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kasım ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Şehitkâmil, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlar kapsamında kaçakçılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 773 bin TL olan gümrük kaçağı 7 bin 120 paket sigara, 276 kilogram çay, 161 kilogram tütün, 55 kilogram nargile kömürü ve 89 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.