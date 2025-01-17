Gaziantep’te 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi sona ererken toplam bin 632 eğitim kurumunda 707 bin 797 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kentte, bin 632 eğitim kurumunda 707 bin 797 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Gaziantep genelindeki okullarda karnelerini alan öğrenciler ile 35 bin 292 öğretmen yarıyıl tatiline çıkmanın sevincini yaşadı.

Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi’ndeki Çamlık İlkokulu’nda öğrenciler, karnelerini okul müdürü Seydi Vakkas Türközü’nün ve öğretmenlerinin ellerinden aldı. Öğrencilere karnelerini veren Türközü, başarılar dileyerek tatili iyi geçirmelerini tavsiye etti. Karnelerini alan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, yarıyıl tatilinde gezeceklerini, arkadaşlarıyla oynayacaklarını, akraba ziyareti yapacaklarını ve kitap okuyacaklarını söyledi.

Yavuzeli’nde de karne heyecanı yaşandı

Yavuzeli ilçesinde öğrencilere karneleri, İlçe Kaymakamı Ömer Zuhal, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç ve Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öncel tarafından Şehit İbrahim Solak İlkokulu’nda dağıtıldı. Heyet, karnesini alan öğrencilerle sohbet ederek, tatili iyi değerlendirmelerini istedi.

Nizip’te özel öğrenciye karnesini Kaymakam verdi

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ise İslim Marufoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. sınıf öğrencisi engelli Ahmet Kaya’yı evinde ziyaret ederek karnesini takdim etti. Kaymakam Uğurlu’nun bu özel ziyareti, Ahmet Kaya ve ailesi için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Kaymakam Uğurlu, Ahmet Kaya’ya hediye sürprizi de yaptı.