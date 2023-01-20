Gaziantep’te 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken 630 bin civarında öğrenci karnesini aldı.

Gaziantep’te 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken 630 bin civarında öğrenci karnesini aldı.

Gaziantep’te 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, öğrencilerin karnelerini almasıyla sona erdi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde Gaziantep’te 630 bin civarında öğrenci karne heyecanı yaşadı. Şehitkamil ilçesi Vedat Özkeçeci İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde ise ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karneleri kent protokolü tarafından verildi. Karne dağıtım töreni öncesinde ise Vedat Özkeçeci İlkokulu’nun resmi açılışı yapıldı.

"Gaziantep’te 630 bin civarında öğrenci karne aldı"

Karne dağıtım töreni sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 630 bin civarında öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti. Vali Gül, açıklamasında, "2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirdik. Gaziantep’te 600 bin üzerinde hatta 630 bin civarında toplam öğrencimiz var. Bunlar bugün karnelerini aldılar. Öğrencilerimizin 15 gün boyunca herhangi bir ödevleri yok. Kitap okuyacaklar, spor yapacaklar, şehri gezecekler" dedi.

"Gaziantep’te eğitimde olağanüstü gelişmeler oldu"

Gaziantep’te bu dönemde eğitimde önemli yatırımlar ve çalışmalar yapıldığını da vurgulayan Vali Gül, "Bu dönemde Gaziantep’te eğitimle ilgili olağanüstü gelişmeler oldu. Özellikle mesleki eğitim başta olmak üzere okul öncesi ve deneyaplar ile eğitimin bütün kademelerinde bir adım ileriye gittik. Bu konuda milli Eğitim bakanımıza müteşekkiriz. Sayesinde Gaziantep’te eğitim olan hiçbir gelişme gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vekillerimizin desteği ve belediyelerimizin lojistik desteğiyle okullarımızın ve öğrencilerimizin olağanüstü bir ihtiyacı kalmadı. İnşallah ikinci dönemde de bu süreç devam edecek. Tekli eğitime geçme hedefi ve okul öncesi okullaşmada yüzde yüz hedefine ulaşmak için belediyelerimiz, hayırseverlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı ile 2 yıl içerisinde bir eylem planımız var. İki yıl içerisinde bu sorunların önemli bir kısmı ortadan kalkacak" dedi.

"Hem karne dağıtımı hem de okulumuzun açılış heyecanını yaşıyoruz"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün hem karne dağıtımı hem de okulumuzun açılış heyecanını yaşıyoruz. Çok özel bir açılıştayız. Bugün AK Parti Gaziantep İl Başkanımız Eyüp Özkeçeci’nin rahmetli babasının adının verildiği okulun resmi açılışı için bir aradayız. Okulumuzun ve karne dağıtım törenimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise, "Rahmetli babam okuyan insanı çok severdi. Kendi okuyamadı ailesine baktı. Hepsi isterdi ki bir okulu olsun ama olmadı. Nasip olmadı kendi göremedi. Bugün babamın adını taşıyan okulun açılışını yapıyoruz. Dünya durduğu sürece Vedat Özkeçeci ismi de bu okulla birlikte burada duracak. Valimiz başta olmak üzere emeği olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Karne dağıtım ve Vedat Özkeçeci İlkokulunun resmi açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve ailesi, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Üzer, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Kaymakamı Abdulkadir Duran, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile kent protokolü katıldı.