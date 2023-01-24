Gaziantep’te jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcısı bir şahsa yönelik operasyonunda 6 kilo 100 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcısı bir şahsa yönelik operasyonunda 6 kilo 100 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüpheli 1 şahsa yönelik operasyon yaptı. Adli makamların koordinesiyle yürütülen titiz planlama ve teknik takip sonucunda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adresini uyuşturucu deposu yapmış

Koçbaşı ile girilen şüpheli şahsın ikametinde hassas burunlun dedektör köpeğin de desteğiyle yapılan aramalarda ise 6 kilo 100 gram metamfetamin, 200 gram plaka esrar, 35 bin 200 adet captagon uyuşturucu hap, 4 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 200 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Şüpheli şahıs tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.