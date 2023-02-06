Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, Gaziantep’te 6 katlı Gölgeler Apartmanı’nda 2 kişinin cesedi çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, Gaziantep’te 6 katlı Gölgeler Apartmanı’nda 2 kişinin cesedi çıkartıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de büyük yıkım meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremlerde "Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606." olduğunu açıkladı.

Gaziantep’te de 12 dairesi bulunan ve sadece bir dairesi boş olan binadan şu ana kadar 3’ü yaralı 8 kişi kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin de cesedine ulaşıldı. AFAD tarafından teknik ekipmanlar kullanılarak yapılan arama kurtarma çalışmalarına iş makinaları da destek veriyor. Karı koca olduğu tahmin edilen cesetler ekipler tarafından çıkartılıp ambulansa morga götürüldü. Zaman zaman sessizliğin sağlanıp hassas dinlemenin yapıldığı alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.