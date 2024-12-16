Gaziantep’te piyasa değeri yaklaşık 583 bin 200 TL olan bin 296 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkâmil ilçesinde Z.P. isimli şahsa ati depoya baskın düzenlendi. Depodaki aramalarda satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 583 bin 200 TL olan bin 296 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi şahıs gözaltına alınırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu.

Yakalanan Z.P. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.