Gaziantep’te çalıntı motosikletlerin yakalanması için düzenlenen denetimde, kuralları ihlal eden 51 araç sürücüsüne 165 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 16 ekip ve 42 personel ile 14 Haziran’da çalıntı motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, 198 motosiklet ve 302 şahıs kontrol edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 51 sürücü ve araç plakasına toplam 165 bin TL para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 3 motosiklet trafikten men edildi.