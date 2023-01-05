Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 50 litre kaçak alkol ve 38 adet kaçak cep telefonu ile çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 50 litre kaçak alkol ve 38 adet kaçak cep telefonu ile çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 29 Aralık 2022-04 Ocak 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle çok sayıda operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda toplam 43 olaya müdahale edilirken adreslerde yapılan aramalarda ise 50 litre kaçak alkol, 38 adet kaçak cep telefonu, 410 paket kaçak sigara, 2 bin 400 adet makaron, 265 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 20 gram esrar, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet fişek ve 73 bin 600 TL suç geliri para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 50 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.