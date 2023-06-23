Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Miyamoto-Protek Firması iş birliğinde coğrafi bilgi sistemi temelli uygulama üzerinden Gaziantep şehir merkezindeki az ve orta hasarlı yapılar denetlenerek, 50 bin hanenin güvenli bir şekilde eve dönüş süreçleri hızlandırılması hedefleniyor.

Afetzede ailelere yardım sağlamak için kurulan ortaklıkla evlerin ve küçük işletmelerin güvenliği ile yapıların acil durum onarımları tespit edilerek verimli bir uygulama rotası belirlenecek. Vatandaşların eski yerleşim yerlerine güvenli şekilde dönüşünün planlandığı projede, erken iyileşme sürecine katkı sunmak hedefleniyor..

2 mahallede pilot seçilerek çalışmalar başladı

Binevler ve Gazikent Mahallelerinde 10 ekiple pilot uygulamaların yapıldığı proje çerçevesinde uygulama tabanlı bir çalışmayla yol haritası belirlenecek. Saha mühendisleri, çerçeveli değerlendirme detaylarını, hasar modellerini ve temel yapı ögelerini belgelemek için CBS tabanlı “Survey123” uygulamasını kullanarak, bina hasarı hakkında doğru ve verimli veri toplayacaklar. Toplanan verilerle hanelerde yaşayan vatandaşlara durum hakkında bilgiler verilecek. Pilot çalışmalar sonrası şehrin geneline yayılacak çalışma en son teknolojiyle hizmet veren uygulamanın bir diğer özelliği sayesinde ev sahiplerini güçlendirmek için detaylı hasar değerlendirme raporları başta olmak üzere onarım maliyeti dökümleri, güvenli onarım yönergeleri dahil hayati bilgilere sorunsuz erişim sağlanacak. Bu plan yönünde 50 bin hanenin evlerine güvenli şekilde geri dönüşü hedefleniyor.

Raporlamalarla verimli bütçeleme ve kaynak tahsisi planlanabilecek

Hassas onarım maliyet tahminleri oluşturmak için uygulama aracılığıyla geniş algoritmalardan yararlanacak saha ekibi, belgelenmiş hasarlara ve onarım için gereken malzemelere dayalı keşif/metraj listesi hazırlayacak. Böylelikle yeniden yapılanma çabaları için verimli bütçeleme ve kaynak tahsisi planlanabilecek.

Daha önce elde ettiğimiz tecrübeyi aktarıyoruz

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Uluslararası Miyamoto - Protek Şirketi’nin Global CEO’su Dr. Kit Miyamoto kentte binaların yeniden detaylı analizlerinin yapıldığını ve getirilmeye çalışılan fonlar için Türk mühendislerin görev aldığını anlatarak şunları söyledi:

“Burada dünya genelinde daha önce elde ettiğimiz olumlu ve olumsuz örneklerle birlikte bu tecrübeyi aktarıyoruz aslında. Sadece mühendislik yapmıyoruz halk ile iletişim kuruyoruz. Bu iletişimi aktararak güven sağlamaya çalışıyoruz ve bunu bütün şehir genelinde yapacağız. Bu anlamda bizim çalıştığımız projenin genel hedeflerinden birisi de bu iletişimin sağlıklı kurulabilmesi ve insanların evlerine yeniden güven duyabilmesi. Burada hem bir mühendis hem bir firmanın sahibi hem de halk gibi yer alıyorum.”

Genişletme ve ilgilenme konusunda fonları bu alana yöneltmeyi planlıyoruz

Projenin temel hedeflerinden birinin iletişim olduğunu, teknik personellerle incelemelerde çatlakların anlamını, sorunları ve güvenilirliği ortaya çıkarmanın hedeflendiğini aktaran Miyamoto, “Eğer evin içerisinde bir hasar durumu varsa bu hasarla ilgili ölçümler yaparak keşif metraj tablosu da sunacağız. Bu da hane halkına bu onarımı nasıl bir boyutta gerçekleştirebileceği ile ilgili bir çalışma olmuş olacak. Bu da teknik bilgi aktarımının ikinci aşaması. Birçok fonun depremden etkilenen insanlara destekle ilgili hedefleri var. Bizde bu anlamda binaların performans analizini yapmak ve güçlendirilmesini sağlamak için fonların genişletilmesi konusunda fonları bu alana yöneltmeyi planlıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zaten ne yapacağını çok iyi biliyor ve bu anlamda bizi yönlendiriyor. Bu çerçevede Gaziantep’teki bütün binaların kontrolünü ele alarak geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Performans analizleri ve değerlendirmeler yapıyoruz"

Çalışmaların şehir genelinde öncelikle bakanlığın yaptığı hasar tespit çalışmalarını temel alarak binaların son üç ayda artçı depremlerle birlikte son durumunu görebilmenin hedeflendiğini aktaran Projenin Türkiye Koordinatörü İnşaat Mühendisi Mustafa Kızıl, “Projenin hedeflerinden biri; İnsanların evlerine güvenle geri dönmeleri, dönmüş olanlara da gördükleri çatlaklara güvenip güvenemeyecekleri hakkında bilgi vermek. Binanın içerisinde onarılabilir konuda hasar görüyorlarsa dairelerin içerisinde keşif metraj çalışmasıyla çatlakların boyutu/onarımı, boyanın hasarı ve miktarı gibi tespitler yapılıyor. Bunlar tamamen CBS tabanlı bir uygulamayla kaydediliyor ve otomatik olarak çıkarılan keşif metraj tablosu da hane halklarıyla paylaşılacak. Bu hanelerin ne boyutta onarım gerektirdiğini görmüş ve halkla da paylaşmış olacağız. Bir yanda sahada tespitler yapıyoruz, bir yandan da Hacettepe ve Gaziantep Üniversitesi hocalarıyla masa başında performans analizleri ve değerlendirmeler yapıyoruz. Bu analiz sonuçlarını da belediyemizle paylaşarak bilgilerin vatandaşlara iletilmesine öncülük edeceğiz. Projelerimiz devam edecek, ancak kademe kademe ilerleyecek” diye konuştu.