Gaziantep’te jandarma ekiplerinin organize göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonunda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli şahıstan 5’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Suriye sınır hattında yasa dışı yollardan Türkiye’ye düzensiz göçmen geçişini organize eden ve daha önce de değişik zamanlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Adli makamların koordinesiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 5’i tutuklandı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 5 adet cep telefonu, 3 adet otomobil ve 1 adet motosiklet ele geçirildi.